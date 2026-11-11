Rivian希望将工厂多达80%的任务自动化——InsideEVs

总部位于加利福尼亚州的美国公司Rivian计划逐步将其汽车工厂中多达80%的任务交给机器人完成。该公司创始人兼首席执行官RJ·斯卡林奇表示，在初始阶段，自动化预计将覆盖约20%的生产操作。

据InsideEVs报道，公司首先计划将重复性操作交给配备人工智能系统的机器人，例如工人从容器中取出零部件并将其安装到专用固定装置上的操作。这类系统应能识别组件摆放位置的细微差异。

重复性操作的自动化

斯卡林奇表示，在某些生产环节，移动和安装零部件的操作可能占员工工作量的50%。普通工业机器人已在汽车工厂中使用，但它们通常执行预先编程的动作，并要求零部件精确定位。

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Rivian希望将机器人用于条件存在一定变化、但工作本身仍然单调的任务。该公司尚未说明何时开始在生产场地部署这些系统。

与Mind Robotics共同开发

为此，Rivian正与Mind Robotics合作。该电动汽车制造商去年分拆出这家公司，用于开发自动驾驶和具身人工智能技术。Rivian和Mind Robotics的团队还吸纳了消费电子领域的专家，其中包括拥有触觉技术经验的人员。

工程师对生产操作过程进行录像，随后将录制内容交给软件，以分析每一帧中的动作。根据此类分析，系统可以为机器人生成指令；斯卡林奇表示，该系统的模型应会随着时间推移不断改进。

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