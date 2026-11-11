约翰斯·霍普金斯大学研究人员利用一款新的评估工具计算，2026年美国麻疹疫情造成的经济损失可能接近8300万美元。正如CNBC报道，截至11月初，美国已登记超过5100例麻疹病例——这是三十多年来规模最大的一次疫情。

根据各州数据，2026年已确认8例与该疾病相关的死亡病例：宾夕法尼亚州6例，纽约州和威斯康星州各1例。泛美卫生组织审查有关情况后，预计美国将失去麻疹消除的官方认证状态。

费用由哪些部分构成

接近8300万美元的估算包括约5600万美元的公共卫生应对措施支出、近2500万美元的生产率损失，以及超过180万美元的直接医疗费用。该工具的开发者强调，这并非对实际损失的最终核算，而是基于病例数量以及各州关于住院治疗费用和工资的最新数据得出的模型估算。

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2025年，美国记录了2289例确诊麻疹病例，当时疫情造成的经济负担估计超过3700万美元。具体而言，根据该工具的计算，纽约州48例病例的成本约为110万美元，而得克萨斯州803例病例的成本接近1300万美元。

隔离与公共卫生服务工作

费用并不仅限于治疗感染者。发现病例后，公共卫生专家必须调查感染情况，确认并通知可能与患者有过接触的人员，与学校和医院协调，有时还要组织疫苗接种活动。

经济损失的很大一部分也与隔离和被迫缺勤有关。与患者有过接触的人即使没有出现症状，也可能被要求隔离；父母照顾孩子时也可能无法上班。犹他大学药剂师兼卫生经济学家乔伊·马廷利估计，对一人实施隔离可能意味着约300美元的生产率损失。

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