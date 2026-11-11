Спалахи кору у США 2026 року оцінили майже у $83 млн — CNBC

Економічні втрати від спалахів кору у США в 2026 році можуть становити майже 83 млн доларів, підрахували дослідники Університету Джонса Гопкінса за допомогою нового інструменту оцінювання. Як повідомляє CNBC, станом на початок листопада в країні зареєстрували понад 5 100 випадків кору — це наймасштабніший спалах більш ніж за три десятиліття.

За даними штатів, у 2026 році підтверджено вісім смертей, пов’язаних із хворобою: шість у Пенсильванії, по одній у Нью-Йорку та Вісконсині. США, як очікується, втратять офіційний статус елімінації кору після перегляду ситуації Панамериканською організацією охорони здоров’я.

З чого складаються витрати

Оцінка у майже 83 млн доларів включає близько 56 млн доларів витрат на заходи громадського здоров’я, майже 25 млн доларів втраченої продуктивності та понад 1,8 млн доларів прямих медичних витрат. Розробники інструменту наголошують, що це не остаточний підрахунок фактичних втрат, а модельна оцінка на основі кількості випадків і актуальних даних штатів про вартість стаціонарного лікування та оплату праці.

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У 2025 році, коли в США зафіксували 2 289 підтверджених випадків кору, економічний тягар спалахів оцінювали у понад 37 млн доларів. Зокрема, 48 випадків у Нью-Йорку, за розрахунками інструменту, коштували близько 1,1 млн доларів, а 803 випадки в Техасі — майже 13 млн доларів.

Карантин і робота медичних служб

Витрати не обмежуються лікуванням інфікованих. Після виявлення випадку фахівці охорони здоров’я мають розслідувати зараження, встановлювати та повідомляти людей, які могли контактувати з хворим, взаємодіяти зі школами й лікарнями, а іноді організовувати вакцинаційні кампанії.

Значну частину економічних втрат також пов’язують із карантином та вимушеними пропусками роботи. Люди, які контактували з хворим, можуть бути змушені ізолюватися, навіть якщо симптоми в них не з’являються; батьки також можуть пропускати роботу, доглядаючи за дітьми. За оцінкою фармацевта й економіста охорони здоров’я Університету Юти Джої Маттінглі, карантин однієї людини може означати приблизно 300 доларів втраченої продуктивності.

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