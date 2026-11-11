Экономические потери от вспышек кори в США в 2026 году могут составить почти 83 млн долларов, подсчитали исследователи Университета Джонса Хопкинса с помощью нового инструмента оценки. Как сообщает CNBC, по состоянию на начало ноября в стране зарегистрировали более 5 100 случаев кори — это самая масштабная вспышка более чем за три десятилетия.

По данным штатов, в 2026 году подтверждены восемь смертей, связанных с болезнью: шесть в Пенсильвании, по одной в Нью-Йорке и Висконсине. Ожидается, что США потеряют официальный статус элиминации кори после рассмотрения ситуации Панамериканской организацией здравоохранения.

Из чего складываются расходы

Оценка почти в 83 млн долларов включает около 56 млн долларов расходов на меры общественного здравоохранения, почти 25 млн долларов утраченной производительности и более 1,8 млн долларов прямых медицинских расходов. Разработчики инструмента подчеркивают, что это не окончательный подсчет фактических потерь, а модельная оценка, основанная на количестве случаев и актуальных данных штатов о стоимости стационарного лечения и оплате труда.

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В 2025 году, когда в США зафиксировали 2 289 подтвержденных случаев кори, экономическое бремя вспышек оценивалось более чем в 37 млн долларов. В частности, 48 случаев в Нью-Йорке, согласно расчетам инструмента, обошлись примерно в 1,1 млн долларов, а 803 случая в Техасе — почти в 13 млн долларов.

Карантин и работа служб здравоохранения

Расходы не ограничиваются лечением инфицированных. После выявления случая специалисты здравоохранения должны расследовать заражение, установить и уведомить людей, которые могли контактировать с больным, взаимодействовать со школами и больницами, а иногда организовывать кампании вакцинации.

Значительная часть экономических потерь также связана с карантином и вынужденными пропусками работы. Люди, контактировавшие с больным, могут быть вынуждены изолироваться, даже если у них не появляются симптомы; родители также могут пропускать работу, ухаживая за детьми. По оценке фармацевта и экономиста здравоохранения Университета Юты Джои Маттингли, карантин одного человека может означать примерно 300 долларов утраченной производительности.

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