Straty ekonomiczne spowodowane ogniskami odry w USA w 2026 roku mogą wynieść niemal 83 mln dolarów — obliczyli naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przy użyciu nowego narzędzia oceny. Jak podaje CNBC, na początku listopada w kraju zarejestrowano ponad 5 100 przypadków odry — jest to największe ognisko od ponad trzech dekad.

Według danych stanowych w 2026 roku potwierdzono osiem zgonów związanych z chorobą: sześć w Pensylwanii oraz po jednym w Nowym Jorku i Wisconsin. Oczekuje się, że USA stracą oficjalny status eliminacji odry po przeanalizowaniu sytuacji przez Panamerykańską Organizację Zdrowia.

Co obejmują koszty

Szacunek na poziomie niemal 83 mln dolarów obejmuje około 56 mln dolarów wydatków na działania w zakresie zdrowia publicznego, niemal 25 mln dolarów utraconej produktywności oraz ponad 1,8 mln dolarów bezpośrednich kosztów medycznych. Twórcy narzędzia podkreślają, że nie jest to ostateczne wyliczenie rzeczywistych strat, lecz modelowa ocena oparta na liczbie przypadków i aktualnych danych stanowych dotyczących kosztów leczenia szpitalnego oraz wynagrodzeń.

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W 2025 roku, gdy w USA odnotowano 2 289 potwierdzonych przypadków odry, ekonomiczne obciążenie związane z ogniskami szacowano na ponad 37 mln dolarów. W szczególności 48 przypadków w Nowym Jorku, według obliczeń narzędzia, kosztowało około 1,1 mln dolarów, a 803 przypadki w Teksasie — niemal 13 mln dolarów.

Kwarantanna i praca służb zdrowia publicznego

Koszty nie ograniczają się do leczenia zakażonych osób. Po wykryciu przypadku specjaliści zdrowia publicznego muszą zbadać zakażenie, ustalić i powiadomić osoby, które mogły mieć kontakt z chorym, współpracować ze szkołami i szpitalami, a czasem organizować kampanie szczepień.

Znaczną część strat ekonomicznych wiąże się również z kwarantanną i wymuszonymi nieobecnościami w pracy. Osoby, które miały kontakt z chorym, mogą być zmuszone do izolacji, nawet jeśli nie wystąpią u nich objawy; rodzice także mogą opuszczać pracę, opiekując się dziećmi. Według Joeya Mattingly'ego, farmaceuty i ekonomisty zdrowia z Uniwersytetu Utah, kwarantanna jednej osoby może oznaczać około 300 dolarów utraconej produktywności.

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