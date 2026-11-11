Rivian chce zautomatyzować do 80% zadań w fabrykach — InsideEVs

Amerykańska firma Rivian z siedzibą w Kalifornii planuje stopniowo przekazać robotom do 80% zadań w swoich zakładach samochodowych. Na początkowym etapie automatyzacja ma objąć około 20% operacji produkcyjnych, oświadczył założyciel i dyrektor generalny firmy RJ Scaringe.

Jak informuje InsideEVs, w pierwszej kolejności robotom z systemami sztucznej inteligencji planuje się powierzyć powtarzalne operacje, podczas których pracownicy pobierają części z pojemników i umieszczają je na specjalnych uchwytach. Takie systemy mają rozpoznawać niewielkie różnice w rozmieszczeniu komponentów.

Automatyzacja powtarzalnych operacji

Według Scaringe'a w poszczególnych obszarach produkcji operacje przenoszenia i montowania części mogą stanowić do 50% pracy personelu. Zwykłe roboty przemysłowe są już wykorzystywane w zakładach samochodowych, jednak zazwyczaj wykonują wcześniej zaprogramowane działania i wymagają precyzyjnego rozmieszczenia części.

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Rivian dąży do wykorzystywania robotów do zadań, w których występuje pewna zmienność warunków, ale sama praca pozostaje monotonna. Nie podano terminów, kiedy firma zacznie wdrażać te systemy w zakładach produkcyjnych.

Rozwój wspólnie z Mind Robotics

W tym celu Rivian współpracuje z Mind Robotics — firmą, którą producent pojazdów elektrycznych wydzielił w ubiegłym roku w celu rozwoju technologii autonomicznej jazdy i fizycznej sztucznej inteligencji. Zespoły Rivian i Mind Robotics zaangażowały również specjalistów z branży elektroniki użytkowej, w tym osoby z doświadczeniem w technologiach dotykowych.

Inżynierowie nagrywali na wideo wykonywanie operacji produkcyjnych, po czym przekazywali nagrania oprogramowaniu do analizy działań w każdej klatce. Na podstawie takiej analizy system może tworzyć polecenia dla robotów, a jego model, według Scaringe'a, ma z czasem się doskonalić.

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