Rivian хоче автоматизувати до 80% завдань на заводах — InsideEVs

Американська компанія Rivian, що базується в Каліфорнії, планує поступово передати роботам до 80% завдань на своїх автозаводах. На початковому етапі автоматизація має охопити приблизно 20% виробничих операцій, заявив засновник і генеральний директор компанії Рі Джей Скеріндж.

Як повідомляє InsideEVs, насамперед роботам із системами штучного інтелекту планують доручити повторювані операції, під час яких працівники беруть деталі з контейнерів і встановлюють їх на спеціальні фіксатори. Такі системи мають розпізнавати невеликі відмінності в розміщенні компонентів.

Автоматизація повторюваних операцій

За словами Скерінджа, на окремих ділянках виробництва операції з переміщення та встановлення деталей можуть становити до 50% роботи персоналу. Звичайні промислові роботи вже використовують на автозаводах, однак вони зазвичай виконують заздалегідь запрограмовані дії та потребують точного розташування деталей.

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Rivian прагне застосовувати роботів для завдань, де є певна варіативність умов, але сама робота залишається монотонною. Терміни, коли компанія почне впроваджувати ці системи на виробничих майданчиках, не названі.

Розробка разом із Mind Robotics

Для цього Rivian співпрацює з Mind Robotics — компанією, яку виробник електромобілів виокремив торік для розробки технологій автономного водіння та фізичного ШІ. Команди Rivian і Mind Robotics також залучили фахівців зі сфери споживчої електроніки, зокрема з досвідом у тактильних технологіях.

Інженери знімали на відео виконання виробничих операцій, після чого передавали записи програмному забезпеченню для аналізу дій у кожному кадрі. На основі такого аналізу система може формувати команди для роботів, а її модель, за словами Скерінджа, має вдосконалюватися з часом.

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