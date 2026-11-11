Rivian хочет автоматизировать до 80% задач на заводах — InsideEVs

Американская компания Rivian, базирующаяся в Калифорнии, планирует постепенно передать роботам до 80% задач на своих автозаводах. На начальном этапе автоматизация должна охватить около 20% производственных операций, заявил основатель и генеральный директор компании Ри Джей Скериндж.

Как сообщает InsideEVs, прежде всего роботам с системами искусственного интеллекта планируют поручить повторяющиеся операции, во время которых работники берут детали из контейнеров и устанавливают их на специальные фиксаторы. Такие системы должны распознавать небольшие различия в расположении компонентов.

Автоматизация повторяющихся операций

По словам Скеринджа, на отдельных участках производства операции по перемещению и установке деталей могут составлять до 50% работы персонала. Обычные промышленные роботы уже используются на автозаводах, однако обычно они выполняют заранее запрограммированные действия и требуют точного расположения деталей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Rivian стремится применять роботов для задач, в которых присутствует определенная вариативность условий, но сама работа остается монотонной. Сроки, когда компания начнет внедрять эти системы на производственных площадках, не названы.

Разработка совместно с Mind Robotics

Для этого Rivian сотрудничает с Mind Robotics — компанией, которую производитель электромобилей выделил в прошлом году для разработки технологий автономного вождения и физического ИИ. Команды Rivian и Mind Robotics также привлекли специалистов из сферы потребительской электроники, в частности с опытом в тактильных технологиях.

Инженеры снимали на видео выполнение производственных операций, после чего передавали записи программному обеспечению для анализа действий в каждом кадре. На основе такого анализа система может формировать команды для роботов, а ее модель, по словам Скеринджа, должна совершенствоваться со временем.

Читай нас в