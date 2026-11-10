В Израиле партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом отменила запланированную встречу с представителями «Ликуда» по поводу коалиционных переговоров. Айзенкот поручил отменить ее после выступления премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кнессете, которое в «Яшар» назвали раскалывающим общество.

Запланированную встречу отменили

Как сообщает Jerusalem Post, «Яшар» ранее обратилась ко всем фракциям Кнессета с призывом провести искренние переговоры на основе четырех принципов партии по формированию правительства. После этого на следующий день была назначена предварительная встреча команды Айзенкота с «Ликудом».

В «Яшар» заявили, что Айзенкот отменил встречу из-за речи Нетаньяху и его поведения во время церемонии принесения присяги в Кнессете. Сам Айзенкот охарактеризовал выступление премьер-министра как оторванное от реальности, раскалывающее и наполненное ненавистью.

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Разногласия по поводу правительства единства

В понедельник Нетаньяху призвал лидеров оппозиции присоединиться к единому правительству, назвав это потребностью момента. В речи в Кнессете он также затронул вопрос ядерной угрозы со стороны Ирана и настаивал на необходимости ее уничтожения.

В «Яшар» заявили, что единство и солидарность необходимы Израилю, однако Нетаньяху, по мнению партии, вместо этого выбирает раскол в обществе ради своего политического выживания.

В «Ликуде» в ответ отметили, что Нетаньяху будет стремиться достичь национального единства, а партия готова встречаться с представителями любой фракции, которая стремится к единству. Там также назвали непонятной отмену встречи с «Ликудом» на фоне переговоров оппозиционных партий с арабскими политическими силами.

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