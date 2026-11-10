Партія Яшар скасувала переговори про коаліцію з Лікудом — Jerusalem Post

В Ізраїлі партія Яшар на чолі з Гаді Айзенкотом скасувала заплановану зустріч із представниками Лікуду щодо коаліційних переговорів. Айзенкот доручив скасувати її після виступу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в Кнесеті, який у Яшар назвали таким, що роз'єднує суспільство.

Заплановану зустріч скасували

Як повідомляє Jerusalem Post, Яшар раніше звернулася до всіх фракцій Кнесету із закликом провести щирі переговори на основі чотирьох принципів партії щодо формування уряду. Після цього на наступний день була призначена попередня зустріч команди Айзенкота з Лікудом.

Яшар заявила, що Айзенкот скасував зустріч через промову Нетаньягу та його поведінку під час церемонії складання присяги в Кнесеті. Сам Айзенкот охарактеризував виступ прем'єр-міністра як відірваний від реальності, такий, що роз'єднує та сповнений ненависті.

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Розбіжності щодо уряду єдності

У понеділок Нетаньягу закликав лідерів опозиції приєднатися до єдиного уряду, назвавши це потребою моменту. У промові в Кнесеті він також порушив питання ядерної загрози з боку Ірану та наполягав на необхідності її знищення.

У Яшар заявили, що єдність і солідарність необхідні для Ізраїлю, але Нетаньягу, на думку партії, натомість обирає розкол у суспільстві заради політичного виживання.

У Лікуді у відповідь зазначили, що Нетаньягу прагнутиме досягти національної єдності, а партія готова зустрічатися з представниками будь-якої фракції, яка прагне єдності. Там також назвали незрозумілим скасування зустрічі з Лікудом на тлі переговорів опозиційних партій з арабськими політичними силами.

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