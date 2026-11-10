W Izraelu partia Jaszar, kierowana przez Gadiego Eisenkota, odwołała zaplanowane spotkanie z przedstawicielami Likudu w sprawie rozmów koalicyjnych. Eisenkot polecił je odwołać po wystąpieniu premiera Binjamina Netanjahu w Knesecie, które w Jaszar określono jako dzielące społeczeństwo.

Zaplanowane spotkanie odwołano

Jak podaje „Jerusalem Post”, Jaszar wcześniej zwróciła się do wszystkich frakcji Knesetu z apelem o przeprowadzenie szczerych rozmów na podstawie czterech zasad partii dotyczących utworzenia rządu. Następnie na kolejny dzień wyznaczono wstępne spotkanie zespołu Eisenkota z Likudem.

Jaszar oświadczyła, że Eisenkot odwołał spotkanie z powodu przemówienia Netanjahu i jego zachowania podczas ceremonii zaprzysiężenia w Knesecie. Sam Eisenkot określił wystąpienie premiera jako oderwane od rzeczywistości, dzielące i pełne nienawiści.

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Różnice w sprawie rządu jedności

W poniedziałek Netanjahu wezwał liderów opozycji do dołączenia do jednego rządu, nazywając to potrzebą chwili. W przemówieniu w Knesecie poruszył również kwestię zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu i nalegał na konieczność jego zniszczenia.

W Jaszar oświadczono, że jedność i solidarność są konieczne dla Izraela, lecz Netanjahu, zdaniem partii, zamiast tego wybiera podziały w społeczeństwie dla własnego politycznego przetrwania.

Likud w odpowiedzi zaznaczył, że Netanjahu będzie dążył do osiągnięcia jedności narodowej, a partia jest gotowa spotkać się z przedstawicielami każdej frakcji dążącej do jedności. Uznano również za niezrozumiałe odwołanie spotkania z Likudem w sytuacji, gdy partie opozycyjne prowadzą rozmowy z arabskimi siłami politycznymi.

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