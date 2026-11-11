中国投入使用首台用于地质勘探和采矿的全自动钻机，可进行最深达7000米的岩芯钻探和取芯。ZJ50DB/XD70DB钻机部署在四川省甘孜藏族自治州鲜水河断裂带沿线的一处科研场地，ECNS报道。

钻机能力

据山东省地质矿产局介绍，该钻机集智能化、数字化和自动化技术于一体，配备了对整个钻井过程进行集中数字化控制的系统。部分应用技术在中国尚属首次使用。

根据配置和钻井方法的不同，该钻机可对油气井进行最深5000米的常规钻井。它还能够进行最深7000米的绳索取芯钻探，将快速成井与在大深度获取高质量岩石样本相结合。

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鲜水河断裂研究

鲜水河断裂位于青藏高原东缘、海拔4300米处，是一个活跃的地震系统。该科研项目计划钻探至2800米深，最终井眼直径须至少达到122毫米。

为穿越断裂深部的关键区段，将采用定向钻井，并系统性地采集岩芯。工程完成后，该井计划保留用于长期科学监测。预计该项目将提供有关断裂深部结构、物质组成以及岩石物理化学性质的直接数据，并支持地震机制研究、区域灾害预防和减灾措施以及大型基础设施项目的发展。

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