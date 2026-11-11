W Chinach oddano do eksploatacji pierwszą w pełni zautomatyzowaną wiertnicę do badań geologicznych i górnictwa, która może wykonywać wiercenia rdzeniowe z poborem rdzeni na głębokość do 7 tys. metrów. Instalację ZJ50DB/XD70DB rozmieszczono na stanowisku naukowym wzdłuż uskoku Xianshuihe w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Garze w prowincji Syczuan, podaje ECNS.

Możliwości instalacji

Według Biura Geologii i Zasobów Mineralnych prowincji Szantung instalacja łączy technologie inteligentne, cyfrowe i zautomatyzowane. Jest wyposażona w scentralizowany cyfrowy system sterowania całym procesem wiercenia. Część zastosowanych technologii jest wykorzystywana w Chinach po raz pierwszy.

W zależności od konfiguracji i metody wiercenia instalacja może wykonywać konwencjonalne odwierty naftowe i gazowe na głębokość do 5 tys. metrów. Może również prowadzić wiercenia rdzeniowe metodą przewodową na głębokość do 7 tys. metrów, łącząc szybkie wykonywanie odwiertów z pobieraniem wysokiej jakości próbek skał na dużych głębokościach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badanie uskoku Xianshuihe

Uskok Xianshuihe znajduje się na wysokości 4,3 tys. metrów na wschodnim krańcu Wyżyny Tybetańskiej i jest aktywnym systemem sejsmicznym. Projekt naukowy przewiduje wiercenie na głębokość 2,8 tys. metrów, a końcowa średnica otworu ma wynosić co najmniej 122 milimetry.

Do przejścia przez kluczowe odcinki w głębi uskoku zastosowane zostanie wiercenie kierunkowe, a rdzenie będą systematycznie pobierane. Po zakończeniu prac odwiert ma zostać zachowany do długoterminowego monitoringu naukowego. Oczekuje się, że projekt dostarczy bezpośrednich danych o głębokiej budowie uskoku, składzie materiałów oraz właściwościach fizycznych i chemicznych skał, a także wesprze badania mechanizmów trzęsień ziemi, działania na rzecz zapobiegania regionalnym katastrofom i łagodzenia ich skutków oraz rozwój dużych projektów infrastrukturalnych.

Czytaj nas na