В Китае ввели в эксплуатацию первую полностью автоматизированную буровую установку для геологоразведки и горного дела, которая может выполнять колонковое бурение с отбором керна на глубину до 7 тысяч метров. Установку ZJ50DB/XD70DB развернули на научной площадке вдоль разлома Сяньшуйхэ в Гарцзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань, сообщает ECNS.

Возможности установки

По данным Геологического и минерального бюро провинции Шаньдун, установка сочетает интеллектуальные, цифровые и автоматизированные технологии. Она оснащена системой централизованного цифрового управления всем процессом бурения. Часть примененных технологий впервые используется в Китае.

В зависимости от конфигурации и метода бурения установка может выполнять обычное бурение нефтяных и газовых скважин на глубину до 5 тысяч метров. Она также способна проводить колонковое бурение по канатной технологии на глубину до 7 тысяч метров, сочетая быстрое сооружение скважин с отбором качественных образцов пород на больших глубинах.

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Исследование разлома Сяньшуйхэ

Разлом Сяньшуйхэ расположен на высоте 4,3 тысячи метров на восточной окраине Цинхай-Тибетского нагорья и является активной сейсмической системой. Научный проект предусматривает бурение на глубину 2,8 тысячи метров, а конечный диаметр скважины должен составлять не менее 122 миллиметров.

Для прохождения ключевых участков в глубине разлома применят наклонно-направленное бурение и будут системно отбирать керны. После завершения работ скважину планируют сохранить для долгосрочного научного мониторинга. Ожидается, что проект предоставит прямые данные о глубинном строении разлома, составе материалов и физико-химических свойствах пород, а также поддержит исследования механизмов землетрясений, меры по предотвращению и смягчению последствий региональных бедствий и развитие крупных инфраструктурных проектов.

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