Reprezentacja USA w piłce nożnej U-17 wycofała się z mistrzostw świata juniorów, które mają rozpocząć się 19 listopada w Dosze w Katarze. Federacja piłkarska USA wyjaśniła tę decyzję obawami o bezpieczeństwo zawodników i personelu, informuje The Guardian.

Zalecenia amerykańskiego Departamentu Stanu

W liście do piłkarzy federacja powołała się na zalecenia Departamentu Stanu USA dotyczące podróży do Kataru. Resort wzywa obywateli USA do ponownego rozważenia konieczności podróży ze względu na ryzyko konfliktu zbrojnego, a urzędników państwowych — do uzyskania specjalnego zezwolenia na wizytę w tym kraju.

US Soccer poinformowała zawodników, że z powodu obecnych okoliczności nie może już uczestniczyć w turnieju. Federacja podkreśliła również, że dobro piłkarzy i pracowników zawsze jest jej najwyższym priorytetem.

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Możliwa kara od FIFA

Przedstawiciel US Soccer oświadczył, że federacja nie ujawni szczegółów procesu podjęcia decyzji. Według publikacji FIFA została poinformowana o wycofaniu się amerykańskiej drużyny w środę.

Regulamin FIFA przewiduje obowiązkowy udział zakwalifikowanych reprezentacji w młodzieżowych mistrzostwach świata. Rezygnacja na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zawodów może skutkować karą w wysokości 20 tys. franków szwajcarskich, czyli około 24 tys. dolarów. Amerykańska drużyna miała występować w grupie J wraz z reprezentacjami Czarnogóry, Algierii i Chile.

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