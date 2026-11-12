Сборная США по футболу U-17 отказалась от участия в юношеском чемпионате мира, который должен начаться 19 ноября в Дохе, Катар. Федерация футбола США объяснила решение опасениями за безопасность игроков и персонала, сообщает The Guardian.

Рекомендации Госдепартамента США

В письме футболистам федерация сослалась на рекомендации Государственного департамента США относительно поездок в Катар. Ведомство призывает американских граждан пересмотреть необходимость поездки из-за риска вооруженного конфликта, а государственным служащим — получать специальное разрешение на посещение страны.

В US Soccer сообщили игрокам, что из-за нынешних обстоятельств больше не могут участвовать в турнире. Федерация также подчеркнула, что благополучие футболистов и сотрудников всегда является ее главным приоритетом.

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Возможный штраф от ФИФА

Представитель US Soccer заявил, что федерация не будет раскрывать детали принятия решения. По данным издания, ФИФА уведомили о выходе американской команды в среду.

Регламент ФИФА предусматривает обязательное участие квалифицировавшихся сборных в юношеском чемпионате мира. Отказ менее чем за 30 дней до начала соревнований может повлечь штраф в 20 тысяч швейцарских франков, или примерно 24 тысячи долларов. Американская команда должна была выступать в группе J вместе со сборными Черногории, Алжира и Чили.

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