在阿根廷，74岁的莱昂纳多·贝尔图拉齐曾是意大利极左翼组织“红色旅”成员，他从软禁中逃脱。他借助绳索和安全保护系统，从位于五楼的公寓下降。贝尔图拉齐正在全国范围内被通缉。阿根廷最高法院去年批准将他引渡至意大利，以服完合计27年的监禁刑期。

从公寓逃脱

据半岛电视台报道，该男子首先到达相邻建筑二楼的露台，随后下降到一楼露台。之后，他穿过一块未开发的地块，翻过大门来到街上。

阿根廷执法人员没有立即发现贝尔图拉齐失踪，因为他干扰了电子脚环的运行。警方官员表示，他把脚环放进一个装有保温毯的装置中以维持其温度，装置内还有润滑油或动物脂肪，推测是为了保持湿度。该装置被制成类似爆炸装置的样子，因此由爆炸物处理专家进行了检查。

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阿根廷安全部宣布悬赏2000万比索，约合1.3万美元，征集有助于抓捕逃犯的信息。

引渡案件

意大利法院在20世纪80年代以与恐怖主义有关的罪行缺席判处贝尔图拉齐有罪。阿根廷当局曾表示，他属于“红色旅”的热那亚分支，并参与了绑架意大利前总理阿尔多·莫罗的后勤工作。该组织于1978年绑架并杀害了莫罗。

贝尔图拉齐于2002年11月在布宜诺斯艾利斯被拘留，但次年阿根廷一家法院驳回了意大利的引渡请求。原因是意大利法律并不保证他在缺席判决后获得重新审判。2004年，他获得难民身份，阿根廷于2024年撤销了这一身份。同年8月，他再次被捕。

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