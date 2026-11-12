В Аргентине 74-летний Леонардо Бертуллацци, бывший участник итальянской ультралевой организации «Красные бригады», сбежал из-под домашнего ареста. Он спустился из квартиры на пятом этаже с помощью веревки и страховочной системы. Бертуллацци разыскивают по всей стране. В прошлом году Верховный суд Аргентины одобрил его экстрадицию в Италию для отбытия совокупного 27-летнего срока лишения свободы.

Побег из квартиры

Как сообщает Al Jazeera, мужчина сначала добрался до террасы второго этажа соседнего здания, затем спустился на террасу первого этажа. После этого он пересек незастроенный участок и выбрался на улицу, перелезая через ворота.

Аргентинские правоохранители не сразу обнаружили исчезновение Бертуллацци, поскольку он вмешался в работу электронного браслета. По словам представителей полиции, он поместил браслет в устройство с термоодеялом, чтобы сохранять его температуру, а также со смазкой или животным жиром, предположительно для удержания влаги. Устройство было сделано так, чтобы напоминать взрывное устройство, поэтому его проверили специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

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Министерство безопасности Аргентины объявило вознаграждение в размере 20 млн песо, или около 13 тыс. долларов, за информацию, которая поможет задержать беглеца.

Дела об экстрадиции

Итальянские суды в 1980-х годах заочно осудили Бертуллацци за преступления, связанные с терроризмом. Аргентинские власти заявляли, что он принадлежал к генуэзской ячейке «Красных бригад» и был причастен к логистике похищения бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. Группировка похитила и убила Моро в 1978 году.

Бертуллацци задержали в Буэнос-Айресе в ноябре 2002 года, однако в следующем году аргентинский суд отклонил запрос Италии об экстрадиции. Причиной стало то, что итальянское законодательство не гарантировало ему нового судебного разбирательства после заочного приговора. В 2004 году он получил статус беженца, который Аргентина отменила в 2024 году. В августе того же года его снова арестовали.

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