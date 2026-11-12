W Argentynie 74-letni Leonardo Bertulazzi, były członek włoskiej skrajnie lewicowej organizacji Czerwone Brygady, uciekł z aresztu domowego. Zszedł z mieszkania na piątym piętrze za pomocą liny i systemu zabezpieczającego. Bertulazzi jest poszukiwany w całym kraju. W ubiegłym roku argentyński Sąd Najwyższy zatwierdził jego ekstradycję do Włoch w celu odbycia łącznej kary 27 lat pozbawienia wolności.

Ucieczka z mieszkania

Jak informuje Al Jazeera, mężczyzna najpierw dostał się na taras na drugim piętrze sąsiedniego budynku, a następnie zszedł na taras na pierwszym piętrze. Potem przeszedł przez niezabudowaną działkę i wydostał się na ulicę, wspinając się przez bramę.

Argentyńscy funkcjonariusze nie od razu odkryli zniknięcie Bertulazziego, ponieważ ingerował on w działanie elektronicznej bransoletki. Według przedstawicieli policji umieścił bransoletkę w urządzeniu z kocem termicznym, aby utrzymać jej temperaturę, a także ze smarem lub tłuszczem zwierzęcym, prawdopodobnie aby zachować wilgoć. Urządzenie wykonano tak, by przypominało ładunek wybuchowy, dlatego zostało sprawdzone przez specjalistów od materiałów wybuchowych.

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Argentyńskie Ministerstwo Bezpieczeństwa wyznaczyło nagrodę w wysokości 20 mln pesos, czyli około 13 tys. dolarów, za informacje, które pomogą zatrzymać uciekiniera.

Sprawy ekstradycyjne

Włoskie sądy skazały Bertulazziego zaocznie w latach 80. za przestępstwa związane z terroryzmem. Władze Argentyny oświadczały, że należał do genueńskiej komórki Czerwonych Brygad i był zaangażowany w logistykę porwania byłego premiera Włoch Aldo Moro. Grupa porwała i zabiła Moro w 1978 roku.

Bertulazzi został zatrzymany w Buenos Aires w listopadzie 2002 roku, jednak w następnym roku argentyński sąd odrzucił wniosek Włoch o ekstradycję. Powodem było to, że włoskie prawo nie gwarantowało mu nowego procesu po wyroku zaocznym. W 2004 roku otrzymał status uchodźcy, który Argentyna cofnęła w 2024 roku. W sierpniu tego samego roku został ponownie aresztowany.

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