Колишній учасник Червоних бригад утік з-під домашнього арешту в Аргентині — Al Jazeera

В Аргентині 74-річний Леонардо Бертуллацці, колишній учасник італійської ультралівої організації «Червоні бригади», утік з-під домашнього арешту. Він спустився з квартири на п’ятому поверсі за допомогою мотузки та страхувальної системи. Бертуллацці розшукують по всій країні. Аргентинський Верховний суд торік схвалив його екстрадицію до Італії для відбуття сукупного 27-річного строку ув’язнення.

Втеча з квартири

Як повідомляє Al Jazeera, чоловік спочатку дістався тераси другого поверху сусіднього будинку, потім спустився на терасу першого поверху. Після цього він перетнув незабудовану ділянку та вибрався на вулицю, перелізши через ворота.

Аргентинські правоохоронці не одразу виявили зникнення Бертуллацці, оскільки він втрутився в роботу електронного браслета. За словами посадовців поліції, він поклав браслет у пристрій із термоковдрою, щоб зберігати його температуру, а також із мастилом або тваринним жиром, імовірно, щоб утримати вологу. Пристрій був зроблений так, щоб нагадувати вибуховий, тому його перевірили фахівці з вибухотехніки.

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Міністерство безпеки Аргентини оголосило винагороду 20 млн песо, або близько 13 тис. доларів, за інформацію, що допоможе затримати втікача.

Справи про екстрадицію

Італійські суди у 1980-х роках заочно засудили Бертуллацці за злочини, пов’язані з тероризмом. Аргентинська влада заявляла, що він належав до генуезького осередку «Червоних бригад» і був причетний до логістики викрадення колишнього прем’єр-міністра Італії Альдо Моро. Угруповання викрало та вбило Моро 1978 року.

Бертуллацці затримали в Буенос-Айресі у листопаді 2002 року, однак наступного року аргентинський суд відхилив запит Італії про екстрадицію. Причиною стало те, що італійське законодавство не гарантувало йому нового судового розгляду після заочного вироку. У 2004 році він отримав статус біженця, який Аргентина скасувала у 2024 році. Того ж серпня його знову заарештували.

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