В Мексике задержали 14 предполагаемых членов картеля Синалоа — UPI

Силовики в мексиканском штате Чьяпас задержали 14 человек, которых власти подозревают в связях с картелем Синалоа. Среди задержанных — двое предполагаемых региональных лидеров группировки, сообщает UPI.

Совместная операция силовиков

Задержания произошли в муниципалитете Бенемерито-де-лас-Америкас в штате Чьяпас на юге Мексики, граничащем с Гватемалой. В операции участвовали федеральные силы безопасности и силы безопасности штата.

По данным Кабинета безопасности Мексики, во время операции правоохранители изъяли 12 единиц длинноствольного оружия, 97 магазинов, 882 патрона и 17 тактических жилетов с баллистическими пластинами. Власти заявили, что продолжают скоординированные действия по задержанию причастных к насилию, изъятию оружия с улиц и защите жителей Чьяпаса.

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Подозрения в отношении лидеров картеля

Как пишет UPI, во время профилактического патрулирования патрульные заметили 14 вооруженных мужчин на грунтовой дороге в районе Беллависта. Кабинет безопасности назвал двух задержанных предполагаемыми региональными лидерами картеля Синалоа, однако не раскрыл их имен и не уточнил их роли в группировке.

По информации властей штата, в регионе действуют картель Синалоа и картель Чьяпаса и Гватемалы. Преступные группировки спорят за контроль над маршрутами, которые используют для наркотрафика и другой незаконной деятельности.

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