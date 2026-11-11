Siły bezpieczeństwa w meksykańskim stanie Chiapas zatrzymały 14 osób, które władze podejrzewają o powiązania z kartelem Sinaloa. Wśród zatrzymanych jest dwóch domniemanych regionalnych przywódców ugrupowania, podaje UPI.

Wspólna operacja sił bezpieczeństwa

Do zatrzymań doszło w gminie Benemérito de las Américas w stanie Chiapas na południu Meksyku, graniczącym z Gwatemalą. W operacji uczestniczyły federalne i stanowe siły bezpieczeństwa.

Według meksykańskiego Gabinetu Bezpieczeństwa podczas operacji funkcjonariusze skonfiskowali 12 sztuk broni długiej, 97 magazynków, 882 naboje oraz 17 kamizelek taktycznych z płytami balistycznymi. Władze oświadczyły, że kontynuują skoordynowane działania mające na celu zatrzymanie osób zaangażowanych w przemoc, usunięcie broni z ulic i ochronę mieszkańców Chiapas.

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Podejrzenia wobec liderów kartelu

Jak pisze UPI, podczas prewencyjnego patrolu patrolujący zauważyli 14 uzbrojonych mężczyzn na polnej drodze w rejonie Bellavista. Gabinet Bezpieczeństwa określił dwóch zatrzymanych jako domniemanych regionalnych liderów kartelu Sinaloa, jednak nie ujawnił ich nazwisk ani nie sprecyzował ich ról w ugrupowaniu.

Według informacji władz stanowych w regionie działają kartel Sinaloa oraz kartel Chiapas i Gwatemali. Grupy przestępcze rywalizują o kontrolę nad trasami wykorzystywanymi do przemytu narkotyków i innej nielegalnej działalności.

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