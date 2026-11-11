Roku прекратит продажи устройств для умного дома — Engadget

Roku подтвердила намерение постепенно свернуть продажи устройств для умного дома, включая видеозвонки, камеры и систему домашнего мониторинга. Компания планирует сосредоточиться на своем основном направлении — стриминговой платформе, одновременно обещая и далее поддерживать сервисы и продукты Roku Smart Home.

Какие устройства исчезают из продажи

На сайте Roku в наличии остались только две модели из категории умного дома: камера Roku Indoor Camera 360° и комплект Video Doorbell & Chime. Световые ленты, лампы, беспроводной видеозвонок, другие камеры, умные розетки и система мониторинга дома отмечены как закончившиеся.

Как сообщает Engadget, многие из этих устройств также больше не продаются у сторонних ритейлеров. Например, на Amazon доступны только восстановленные модели. Издание Lowpass отметило, что Roku постепенно отходила от этого сегмента в течение нескольких месяцев: в начале года компания перестала упоминать такие товары в финансовых отчетах.

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Фокус на стриминге и телевизорах

Roku начала активнее выходить на рынок умного дома в 2022 году, предлагая переименованные устройства Wyze. В прошлом году она начала выпускать собственное оборудование для этого сегмента.

В своем последнем квартальном отчете перед присоединением к Fox компания сообщила, что в третьем квартале доход от устройств вырос на 33% в годовом исчислении. В то же время убытки аппаратного направления более чем удвоились — с 22,9 млн до 48,6 млн долларов. Roku связала это прежде всего с ростом стоимости компонентов памяти. Компания уточнила, что доход от устройств включает ее собственные плееры и телевизоры, но не телевизоры под брендом Roku, которые производят другие компании. Ее собственные телевизоры, по заявлению Roku, в прошлом квартале превзошли ожидания; позднее компания представила первые OLED-модели.

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