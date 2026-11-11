Roku zakończy sprzedaż urządzeń do inteligentnego domu — Engadget

Roku potwierdziło zamiar stopniowego wycofania ze sprzedaży urządzeń do inteligentnego domu, w tym wideodzwonków, kamer i systemu monitorowania domu. Firma planuje skupić się na swoim głównym kierunku — platformie streamingowej — jednocześnie obiecując dalsze wsparcie usług i produktów Roku Smart Home.

Jakie urządzenia znikają ze sprzedaży

Na stronie Roku dostępne są już tylko dwa modele z kategorii inteligentnego domu: kamera Roku Indoor Camera 360° oraz zestaw Video Doorbell & Chime. Taśmy świetlne, żarówki, bezprzewodowy wideodzwonek, inne kamery, inteligentne gniazdka i system monitorowania domu są oznaczone jako wyprzedane.

Jak informuje Engadget, wiele z tych urządzeń nie jest już także sprzedawanych przez zewnętrznych detalistów. Na przykład na Amazonie dostępne są jedynie modele odnowione. Serwis Lowpass zauważył, że Roku stopniowo odchodziło od tego segmentu przez kilka miesięcy: na początku roku firma przestała wspominać o takich produktach w raportach finansowych.

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Koncentracja na streamingu i telewizorach

Roku zaczęło aktywniej wchodzić na rynek inteligentnego domu w 2022 roku, oferując urządzenia Wyze pod zmienioną marką. W ubiegłym roku rozpoczęło produkcję własnego sprzętu dla tego segmentu.

W swoim ostatnim raporcie kwartalnym przed dołączeniem do Fox firma podała, że w trzecim kwartale przychody ze sprzedaży urządzeń wzrosły o 33% rok do roku. Jednocześnie straty w segmencie sprzętowym wzrosły ponad dwukrotnie — z 22,9 mln do 48,6 mln dolarów. Roku powiązało to przede wszystkim ze wzrostem kosztów komponentów pamięci. Firma wyjaśniła, że przychody ze sprzedaży urządzeń obejmują jej własne odtwarzacze i telewizory, ale nie telewizory marki Roku produkowane przez inne firmy. Jej własne telewizory, według Roku, w minionym kwartale przekroczyły oczekiwania; później firma zaprezentowała pierwsze modele OLED.

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