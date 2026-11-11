Engadget：Roku将停止销售智能家居设备

Roku证实，计划逐步停止销售智能家居设备，包括可视门铃、摄像头和家庭监控系统。该公司计划专注于其核心业务——流媒体平台，同时承诺将继续支持Roku Smart Home服务和产品。

哪些设备将停售

Roku网站上仅剩两款智能家居类别产品有货：Roku Indoor Camera 360°摄像头和Video Doorbell & Chime套装。灯带、灯泡、无线可视门铃、其他摄像头、智能插座和家庭监控系统均被标注为售罄。

据Engadget报道，许多此类设备也不再由第三方零售商销售。例如，亚马逊上仅有翻新型号可供购买。Lowpass指出，Roku在数月间一直逐步退出这一领域：今年年初，该公司不再在财务报告中提及此类产品。

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聚焦流媒体和电视

Roku于2022年开始更积极地进军智能家居市场，提供重新贴牌的Wyze设备。去年，该公司开始为这一领域生产自有硬件。

在加入Fox前发布的最新季度报告中，该公司表示，第三季度设备收入同比增长33%。与此同时，硬件业务的亏损增长逾一倍——从2290万美元增至4860万美元。Roku将此主要归因于内存组件成本上升。该公司澄清，设备收入包括其自有播放器和电视，但不包括由其他公司生产的Roku品牌电视。Roku表示，其自有电视在上个季度超出预期；随后，该公司推出了首批OLED型号。

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