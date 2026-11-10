«Баффало Биллс» победили «Миннесоту Вайкингс» 23:6 — The Japan Times

«Баффало Биллс» победили «Миннесоту Вайкингс» со счетом 23:6 в матче НФЛ в Миннеаполисе, США. Защита «Биллс» позволила соперникам набрать лишь шесть очков — все после двух реализованных филд-голов.

Игра защиты

Квотербек «Вайкингс» Карсон Венц, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Кайлера Мюррея, совершил два перехвата, потерял мяч после фамбла и выполнил восемь точных передач. В конце четвертой четверти его заменил Макс Бросмер, реализовавший шесть из семи передач на 58 ярдов.

Как сообщает The Japan Times, команда из Баффало открыла счет филд-голом Тайлера Басса с 39 ярдов. После ответа Уилла Райхарда «Биллс» вышли вперед перед перерывом: Джош Аллен завершил 80-ярдовый драйв пасом на 25 ярдов в тачдаун на Келеки Лату.

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Преимущество после перерыва

В третьей четверти Басс реализовал филд-гол с 25 ярдов и увеличил преимущество гостей до 13:6. В заключительной четверти Джеймс Кук занес тачдаун с пяти ярдов после 15-розыгрышного драйва, длившегося 8 минут 32 секунды. Последние очки «Баффало» набрал благодаря филд-голу Басса с 52 ярдов.

Кук завершил игру со 107 ярдами на 31 попытке, а Аллен выполнил 21 точную передачу на 234 ярда и один тачдаун. После победы «Биллс» имеют баланс 7-1 и возглавляют Восточный дивизион Американской футбольной конференции. «Вайкингс» имеют показатель 6-2 в Северном дивизионе Национальной футбольной конференции.

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