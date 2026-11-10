Buffalo Bills pokonali Minnesota Vikings 23:6 — The Japan Times

Buffalo Bills pokonali Minnesota Vikings 23:6 w meczu NFL w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Obrona Bills pozwoliła rywalom zdobyć tylko sześć punktów — wszystkie po dwóch skutecznych field goalach.

Gra w obronie

Rozgrywający Vikings Carson Wentz, który wyszedł w podstawowym składzie w miejsce kontuzjowanego Kylera Murraya, zaliczył dwa przechwyty, stracił piłkę po fumble'u i wykonał osiem celnych podań. Pod koniec czwartej kwarty zastąpił go Max Brosmer, który zrealizował sześć z siedmiu podań na 58 jardów.

Jak informuje The Japan Times, zespół z Buffalo otworzył wynik field goalem Tylera Bassa z 39 jardów. Po odpowiedzi Willa Reicharda Bills wyszli na prowadzenie przed przerwą: Josh Allen zakończył 80-jardowy drive 25-jardowym podaniem na przyłożenie do Kelekiego Latu.

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Przewaga po przerwie

W trzeciej kwarcie Bass trafił field goala z 25 jardów i zwiększył przewagę gości do 13:6. W ostatniej kwarcie James Cook zdobył przyłożenie z pięciu jardów po 15-zagraniowym drivie, który trwał 8 minut i 32 sekundy. Ostatnie punkty Buffalo zdobyło dzięki field goalowi Bassa z 52 jardów.

Cook zakończył mecz ze 107 jardami w 31 próbach, a Allen wykonał 21 celnych podań na 234 jardy i jedno przyłożenie. Po zwycięstwie Bills mają bilans 7-1 i prowadzą w dywizji East Konferencji Futbolu Amerykańskiego. Vikings mają bilans 6-2 w dywizji North Konferencji Futbolu Narodowego.

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