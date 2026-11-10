布法罗比尔队以23比6击败明尼苏达维京人队 — The Japan Times

布法罗比尔队在美国明尼阿波利斯举行的一场NFL比赛中以23比6击败明尼苏达维京人队。比尔队的防守只让对手得到6分——全部来自两次成功的任意球射门。

防守表现

维京人队四分卫卡森·温茨顶替受伤的凯勒·默里首发出场，送出两次被拦截，因掉球失去球权，并完成8次成功传球。第四节末，他被马克斯·布罗斯默替换，后者7次传球完成6次，推进58码。

据《日本时报》报道，来自布法罗的球队凭借泰勒·巴斯39码任意球射门首开纪录。威尔·赖查德回应得分后，比尔队在半场结束前取得领先：乔什·艾伦以一记25码达阵传球给凯莱基·拉图，完成了一次80码推进。

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半场后的优势

第三节，巴斯命中25码任意球射门，将客队领先优势扩大至13比6。最后一节，詹姆斯·库克在一次持续8分32秒、共15次进攻的推进后完成5码达阵。布法罗队的最后得分来自巴斯的52码任意球射门。

库克全场31次尝试推进107码，艾伦完成21次传球，推进234码并送出1次达阵传球。获胜后，比尔队战绩为7胜1负，领跑美式橄榄球联合会东区。维京人队在国家橄榄球联合会北区的战绩为6胜2负。

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