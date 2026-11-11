Nissan сократил прогноз продаж до 2,97–3 млн автомобилей — CNBC

Японский автопроизводитель Nissan во второй раз с августа снизил прогноз глобальных продаж на финансовый год, который завершится в марте 2027 года, до 2,97–3 млн автомобилей. Предыдущий прогноз составлял 3,15 млн автомобилей. Компания объяснила корректировку более слабым спросом, более быстрым, чем ожидалось, переходом китайского рынка на автомобили на новых источниках энергии и более жесткой конкуренцией.

В то же время Nissan сохранил прогноз операционной прибыли и чистых денежных средств на весь финансовый год. В августе компания уже уменьшала ожидаемый объем продаж с 3,3 млн до 3,15 млн автомобилей.

Экспорт моделей из Китая

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса заявил, что компания намерена расширить экспорт автомобилей, разработанных в Китае, чтобы конкурировать с китайскими производителями на мировых рынках. Как сообщает CNBC, Nissan планирует в ближайшее время увеличить количество таких моделей с двух до пяти и поставлять их в 12 региональных рыночных кластеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Эспиносы, компания разрабатывает автомобили специально для китайских потребителей, используя местные технологии, более низкую себестоимость и более быстрые процессы создания моделей. «Мы можем защищаться от этих очень агрессивных игроков, используя именно те элементы, которые есть у них: скорость, стоимость и хорошие технологии», — сказал он.

Падение квартальной прибыли

По итогам второго квартала операционная прибыль Nissan снизилась на 96% — до 2,1 млрд иен, или около 13 млн долларов. Это существенно ниже оценки аналитиков в 54,9 млрд иен, приведенной FactSet. Выручка за квартал выросла на 8,2%, до 3,1 трлн иен. В Nissan связали снижение прибыли с тем, что компания больше не имела преимущества от более низких расходов в США, связанных с выбросами, которое поддерживало показатель годом ранее.

Эспиноса, который возглавляет Nissan с апреля 2025 года, также сообщил об экономии в размере 365 млрд иен в рамках плана реструктуризации. План предусматривает сокращение глобального производственного присутствия компании и штата на 15%.

Читай нас в