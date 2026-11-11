Nissan obniżył prognozę sprzedaży do 2,97–3 mln aut — CNBC

Japoński producent samochodów Nissan po raz drugi od sierpnia obniżył prognozę globalnej sprzedaży na rok finansowy kończący się w marcu 2027 roku do 2,97–3 mln pojazdów. Poprzednia prognoza wynosiła 3,15 mln aut. Firma wyjaśniła korektę słabszym popytem, szybszym od oczekiwanego przejściem chińskiego rynku na pojazdy napędzane nowymi źródłami energii oraz silniejszą konkurencją.

Jednocześnie Nissan utrzymał prognozę zysku operacyjnego i środków pieniężnych netto na cały rok finansowy. W sierpniu firma już obniżyła oczekiwany wolumen sprzedaży z 3,3 mln do 3,15 mln samochodów.

Eksport modeli z Chin

Dyrektor generalny Nissan Ivan Espinosa oświadczył, że firma zamierza rozszerzyć eksport samochodów opracowanych w Chinach, aby konkurować z chińskimi producentami na światowych rynkach. Jak informuje CNBC, Nissan planuje w najbliższym czasie zwiększyć liczbę takich modeli z dwóch do pięciu i dostarczać je do 12 regionalnych klastrów rynkowych.

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Według Espinosy firma opracowuje samochody specjalnie dla chińskich konsumentów, wykorzystując lokalne technologie, niższe koszty oraz szybsze procesy tworzenia modeli. „Możemy bronić się przed tymi bardzo agresywnymi graczami, wykorzystując właśnie te elementy, które oni mają: szybkość, koszty i dobrą technologię” — powiedział.

Spadek kwartalnego zysku

W drugim kwartale zysk operacyjny Nissana spadł o 96% — do 2,1 mld jenów, czyli około 13 mln dolarów. Było to znacznie poniżej szacunku analityków wynoszącego 54,9 mld jenów, przytoczonego przez FactSet. Przychody kwartalne wzrosły o 8,2%, do 3,1 bln jenów. Nissan powiązał spadek zysku z tym, że firma nie miała już korzyści z niższych kosztów związanych z emisjami w USA, które wspierały ten wynik rok wcześniej.

Espinosa, który kieruje Nissanem od kwietnia 2025 roku, poinformował również o oszczędnościach w wysokości 365 mld jenów w ramach planu restrukturyzacji. Plan przewiduje ograniczenie globalnej obecności produkcyjnej firmy oraz zatrudnienia o 15%.

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