日产将销量预测下调至297万至300万辆——CNBC

日本汽车制造商日产自8月以来第二次下调截至2027年3月的财年全球销量预测，降至297万至300万辆。此前的预测为315万辆。该公司将调整归因于需求疲软、中国市场向新能源汽车转型快于预期，以及竞争加剧。

与此同时，日产维持了对整个财年营业利润和净现金的预测。该公司在8月已将预期销量从330万辆下调至315万辆。

出口中国开发的车型

日产首席执行官伊万·埃斯皮诺萨表示，公司打算扩大在中国开发的汽车出口，以在全球市场与中国制造商竞争。据CNBC报道，日产计划近期将此类车型数量从两款增加至五款，并向12个区域市场集群供应这些车型。

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埃斯皮诺萨表示，公司正专门为中国消费者开发汽车，利用当地技术、更低的成本以及更快的车型开发流程。“我们可以利用他们所拥有的要素来抵御这些极具进攻性的竞争者：速度、成本和优秀的技术，”他说。

季度利润下降

第二季度，日产营业利润下降96%，至21亿日元，约合1300万美元。这显著低于FactSet所列的分析师预期的549亿日元。季度营收增长8.2%，至3.1万亿日元。日产将利润下降归因于该公司不再享有美国与排放相关的较低成本优势，而这一优势在一年前曾支撑该指标。

自2025年4月起领导日产的埃斯皮诺萨还表示，公司在重组计划框架内实现了3650亿日元的节省。该计划 предусматривает将公司的全球制造布局和员工人数削减15%。

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