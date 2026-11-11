В Израиле в районе залива Эйлат в среду зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. После сигнала тревоги был эвакуирован аэропорт Рамон, сообщает Jerusalem Post. Сообщений о пострадавших или повреждениях в экстренные службы не поступало.

Тревоги на юге Израиля

Сигналы тревоги прозвучали в Эйлате, Эйлоте, Беэр-Оре, Элифазе, возле рудников Тимна и в промышленной зоне Шахорет. Армия обороны Израиля заявила, что выясняет детали происшествия.

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По предварительным данным Геологической службы Израиля, эпицентр подземных толчков находился возле Табы на юге Синайского полуострова — примерно в 224 километрах от Израиля. Первоначально землетрясение оценили в магнитуду 4,4, а его глубину — в 8 километров.

Обновленная оценка магнитуды

Позднее Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля со ссылкой на Геологическую службу уточнило магнитуду до 4,5. Командование тыла сообщило, что будет продвигать национальный план по усилению готовности тыла к сильным землетрясениям.

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