Біля Ейлата стався землетрус магнітудою 4,5, аеропорт евакуювали — Jerusalem Post

В Ізраїлі в районі затоки Ейлат у середу зафіксували землетрус магнітудою 4,5. Після сигналу тривоги евакуювали аеропорт Рамон, повідомляє Jerusalem Post. Повідомлень про постраждалих або пошкодження до екстрених служб не надходило.

Тривоги на півдні Ізраїлю

Сигнали тривоги пролунали в Ейлаті, Ейлоті, Беер-Орі, Еліфазі, біля копалень Тімна та в промисловій зоні Шахорет. Армія оборони Ізраїлю заявила, що з'ясовує деталі події.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За попередніми даними Геологічної служби Ізраїлю, епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу Таби на півдні Синайського півострова — приблизно за 224 кілометри від Ізраїлю. Спочатку землетрус оцінили як магнітуду 4,4, а його глибину — у 8 кілометрів.

Оновлена оцінка магнітуди

Згодом Міністерство енергетики та інфраструктури Ізраїлю, посилаючись на Геологічну службу, уточнило магнітуду до 4,5. Командування тилу повідомило, що просуватиме національний план посилення готовності тилу до сильних землетрусів.

Читай нас у