W Izraelu, w rejonie Zatoki Ejlat, w środę odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,5. Po sygnale alarmowym ewakuowano lotnisko Ramon, informuje Jerusalem Post. Służby ratunkowe nie otrzymały zgłoszeń o poszkodowanych ani zniszczeniach.

Alarmy na południu Izraela

Sygnały alarmowe rozległy się w Ejlacie, Ejlokie, Beer Orze, Elifazie, w pobliżu kopalń Timna oraz w strefie przemysłowej Szachoret. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że wyjaśniają szczegóły zdarzenia.

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Według wstępnych danych Izraelskiej Służby Geologicznej epicentrum wstrząsów znajdowało się w pobliżu Taby na południu Półwyspu Synajskiego — około 224 kilometry od Izraela. Początkowo trzęsienie oceniono na magnitudę 4,4, a jego głębokość na 8 kilometrów.

Zaktualizowana ocena magnitudy

Później izraelskie Ministerstwo Energii i Infrastruktury, powołując się na Służbę Geologiczną, skorygowało magnitudę do 4,5. Dowództwo Obrony Cywilnej poinformowało, że będzie promować krajowy plan wzmocnienia przygotowania ludności cywilnej na silne trzęsienia ziemi.

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