11 ноября в турецкой Анталье ограничили движение на дорогах возле места проведения климатической конференции COP31, где ожидались выступления около 40 мировых лидеров. Турецкие организаторы посоветовали части делегатов прибыть на площадку до 7:00, однако позднее ООН уточнила, что это не является обязательным.

Из-за противоречивых сообщений некоторые участники саммита решили работать из отелей. Как сообщает Climate Home News, дополнительные ограничения могли ввести для перевозки лидеров из аэропорта к месту проведения конференции, а также для символической посадки оливковых деревьев президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кто должен выступить

В списке выступающих остались президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также запланированы выступления лидера Демократической Республики Конго, вице-президента Китая, премьер-министра Барбадоса Мии Моттли и министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана.

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В то же время список лидеров, которые должны были выступать в этот день, сократился по сравнению с перечнем, опубликованным шестью днями ранее. В нем больше не указаны руководители Нигерии, Кении, Египта, Нидерландов и Швеции.

День нулевых отходов

На COP31 также проходит День нулевых отходов. Первая леди Турции Эмине Эрдоган должна была провести послеобеденный круглый стол, посвященный этой теме. Издание отмечает, что в парламент Турции внесли законопроект о запрете одноразового пластика, однако после лоббирования со стороны пластмассовой промышленности он еще не получил подписи президента.

Среди других заявленных выступающих были главы правительств Мавритании, Ирака, Маршалловых Островов и Сомали — стран, которые сталкиваются соответственно с опустыниванием, дефицитом воды, угрозой затопления и засухой.

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