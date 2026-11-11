11月11日，土耳其安塔利亚COP31气候大会会场附近道路的交通受到限制，预计约40位世界领导人将在会上发言。土耳其组织方建议部分代表在7:00前抵达会场，但联合国随后澄清，这并非强制要求。

由于信息相互矛盾，一些峰会参与者决定在酒店办公。正如Climate Home News报道，可能针对从机场运送领导人前往会场实施了额外限制，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安象征性种植橄榄树的活动也可能是限制原因之一。

哪些人将发言

发言人名单中仍包括土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯、再次当选的巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦，以及欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩。刚果民主共和国领导人、中国国家副主席、巴巴多斯总理米娅·莫特利以及沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼也计划发言。

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与此同时，与六天前公布的名单相比，当天原定发言的领导人名单有所缩减。其中不再列有尼日利亚、肯尼亚、埃及、荷兰和瑞典的领导人。

零废弃日

COP31还举行了零废弃日活动。土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安原定主持一场下午的圆桌会议，专门讨论这一主题。该媒体指出，土耳其议会已提出一项禁止一次性塑料制品的法案，但在塑料行业游说后，该法案尚未获得总统签署。

其他已宣布的发言人包括毛里塔尼亚、伊拉克、马绍尔群岛和索马里的政府首脑——这些国家分别面临荒漠化、缺水、洪水威胁和干旱。

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