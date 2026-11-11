11 listopada w tureckiej Antalyi ograniczono ruch na drogach w pobliżu miejsca konferencji klimatycznej COP31, gdzie oczekiwano wystąpień około 40 światowych liderów. Tureccy organizatorzy doradzili części delegatów, aby przybyli na miejsce do godziny 7:00, jednak później ONZ wyjaśniła, że nie jest to obowiązkowe.

Z powodu sprzecznych komunikatów niektórzy uczestnicy szczytu zdecydowali się pracować z hoteli. Jak informuje Climate Home News, dodatkowe ograniczenia mogły zostać wprowadzone w związku z transportem liderów z lotniska do miejsca konferencji, a także symbolicznym sadzeniem drzew oliwnych przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Kto ma wystąpić

Na liście mówców pozostali prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Australii Anthony Albanese, ponownie wybrany prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaplanowano także wystąpienia przywódcy Demokratycznej Republiki Konga, wiceprezydenta Chin, premier Barbadosu Mii Mottley oraz saudyjskiego ministra energii Abdulaziza bin Salmana.

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Jednocześnie lista liderów, którzy mieli przemawiać tego dnia, została skrócona w porównaniu z wykazem opublikowanym sześć dni wcześniej. Nie ma już na niej przywódców Nigerii, Kenii, Egiptu, Niderlandów i Szwecji.

Dzień zerowej ilości odpadów

Podczas COP31 odbywa się również Dzień Zerowej Ilości Odpadów. Pierwsza dama Turcji Emine Erdogan miała przeprowadzić popołudniowy okrągły stół poświęcony temu tematowi. Publikacja zauważa, że do parlamentu Turcji wniesiono projekt ustawy o zakazie jednorazowego plastiku, jednak po lobbingu ze strony przemysłu tworzyw sztucznych nadal nie otrzymał on podpisu prezydenta.

Wśród innych zapowiedzianych mówców znaleźli się szefowie rządów Mauretanii, Iraku, Wysp Marshalla i Somalii — państw, które zmagają się odpowiednio z pustynnieniem, deficytem wody, zagrożeniem powodziowym i suszą.

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