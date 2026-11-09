英国铁路安全检查人员呼吁审查手动操作铁路平交道口的设计、规则和指南，此前23岁的亚马逊配送司机布兰登·盖彻在肯特郡死亡。据《卫报》报道，调查发现此类道口存在再次发生悲剧的明显风险。

事故经过

居住在阿什福德的盖彻于去年7月在泰纳姆附近的巴克斯道口死亡。他的货车与一列从拉姆斯盖特开往伦敦的客运列车相撞。

根据铁路事故调查处的报告，这名司机驶上铁轨时可能没有意识到，他此前必须打开出口闸门。交通灯系统几乎肯定让他以为，打开入口闸门后就可以安全驶入道口，尽管出口闸门仍处于关闭状态。

货车穿过了大部分铁轨，并在交通灯变为红色、警报提示列车正在接近时停下。司机打开了出口闸门，但开得不够宽，无法第一次就通过，因此又尝试了一次。当他返回货车时，一列时速90英里的Southeastern列车在300米外出现。司机采取了紧急制动，但未能避免碰撞。三名乘客受轻伤。

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检查人员的建议

检查人员指出，道口此前更新的标志未能充分考虑不同信息来源对使用者行为的影响。他们还认为，这名司机是自雇人士，通过物流公司GG Logistix工作，而其所接受的培训和指导并未使他做好安全使用该道口的准备。

调查处建议英国铁路网公司和英国交通部审查此类道口的设计、立法和指南。今年8月，另一名配送司机、55岁的西蒙·盖廷斯在兰开夏郡一个手动操作道口死亡；该事故的情况仍在调查中。

铁路事故首席检查员安德鲁·霍尔指出，列车与货车相撞还可能导致列车脱轨，并对乘客造成严重危险。Southeastern表示，已改变该地点的布局，并发布了供职业司机使用此类道口的指南。

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