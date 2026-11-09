Na konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Antalyi w Turcji oczekiwanych jest 102 przywódców reprezentujących 95 państw i siedem organizacji międzynarodowych. Konferencja trwa od 9 do 20 listopada i ma zgromadzić 196 państw będących stronami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Unię Europejską, podaje Anadolu Agency.

Skład delegacji

Według tureckiego Ministerstwa Środowiska, Urbanizacji i Zmian Klimatu, na konferencji na szczeblu przywódców oczekiwanych jest 37 głów państw, 35 szefów rządów, ośmiu wiceprezydentów, siedmiu wicepremierów, dwóch następców tronu, jeden książę, przewodniczący parlamentu oraz czterech specjalnych przedstawicieli.

Udział na szczeblu kierowniczym potwierdziły również Komisja Europejska, ONZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Współpracy Islamskiej oraz Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

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Wśród wymienionych uczestników z Europy są Wielka Brytania, Austria, Finlandia, Włochy, Hiszpania, Niderlandy, Norwegia, Mołdawia i Ukraina. Oczekiwane są również delegacje z państw Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu, obu Ameryk i Oceanii.

Agenda konferencji

COP jest najwyższym organem decyzyjnym Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przyjętej w 1992 roku. Podczas konferencji strony oceniają wdrażanie konwencji i powiązanych z nią instrumentów prawnych, a decyzje są podejmowane w drodze konsensusu wszystkich stron, a nie większością głosów.

Turcja po raz pierwszy gości szczyt COP i mu przewodniczy, podczas gdy Australia prowadzi negocjacje. Wśród oczekiwanych tematów rozmów są finansowanie działań klimatycznych, sprawiedliwa transformacja, adaptacja do zmian klimatu oraz redukcja emisji. Strona turecka określiła wizję COP31 jako ukierunkowaną na wdrażanie wcześniej przyjętych decyzji, dialog, konsensus i działania.

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