На COP31 в Анталье ожидают 102 лидеров — Anadolu Agency

На климатической конференции ООН COP31 в Анталье в Турции ожидают 102 лидеров, которые будут представлять 95 стран и семь международных организаций. Конференция проходит с 9 по 20 ноября и должна объединить 196 стран — участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Европейский союз, сообщает Anadolu Agency.

Состав делегаций

По данным Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, на конференции на уровне лидеров ожидаются 37 глав государств, 35 глав правительств, восемь вице-президентов, семь вице-премьер-министров, два наследных принца, один принц, спикер парламента и четыре специальных представителя.

Участие на уровне руководства также подтвердили Европейская комиссия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация исламского сотрудничества и Международное энергетическое агентство.

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Среди европейских участников названы Великобритания, Австрия, Финляндия, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Молдова и Украина. Делегации также ожидаются из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Америки и Океании.

Повестка дня конференции

COP является высшим органом принятия решений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой в 1992 году. На конференциях стороны оценивают выполнение конвенции и связанных с ней правовых документов, а решения принимаются консенсусом всех сторон, а не большинством голосов.

Турция впервые принимает саммит COP и председательствует на нем, тогда как Австралия возглавляет переговоры. Среди ожидаемых тем обсуждения — климатическое финансирование, справедливый переход, адаптация к изменению климата и сокращение выбросов. Турецкая сторона определила видение COP31 как ориентированное на выполнение ранее принятых решений, диалог, консенсус и действия.

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