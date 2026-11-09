安塔利亚COP31预计将有102位领导人出席——阿纳多卢通讯社

据阿纳多卢通讯社报道，在土耳其安塔利亚举行的联合国气候大会COP31预计将有102位领导人出席，他们将代表95个国家和7个国际组织。会议将于11月9日至20日举行，并将汇集《联合国气候变化框架公约》的196个缔约国和欧盟。

代表团构成

根据土耳其环境、城市化和气候变化部的数据，预计将有37位国家元首、35位政府首脑、8位副总统、7位副总理、2位王储、1位亲王、1位议会议长和4位特别代表以领导人级别出席会议。

欧盟委员会、联合国、联合国大会、世界银行、经济合作与发展组织、伊斯兰合作组织和国际能源署也确认将派领导层级代表参加。

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已列出的欧洲参与者包括英国、奥地利、芬兰、意大利、西班牙、荷兰、挪威、摩尔多瓦和乌克兰。预计还将有来自非洲、亚洲、中东、美洲和大洋洲国家的代表团。

会议议程

COP是1992年通过的《联合国气候变化框架公约》的最高决策机构。在会议上，各缔约方评估该公约及相关法律文件的执行情况，决定由所有缔约方协商一致作出，而非通过多数票作出。

土耳其首次主办并主持COP峰会，而澳大利亚领导谈判。预计讨论议题包括气候融资、公正转型、适应气候变化和减少排放。土耳其方面将COP31的愿景定义为侧重于落实此前通过的决定、对话、共识和行动。

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