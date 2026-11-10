Shah polecił zapewnić dostawy wody do Karaczi i Hajdarabadu — Dawn

Główny minister pakistańskiej prowincji Sindh, Syed Murad Ali Shah, polecił właściwym resortom zapewnić nieprzerwane dostawy wody do Karaczi i Hajdarabadu podczas planowanego zamknięcia kanałów i tamy. Podkreślił, że poprawa zaopatrzenia Karaczi w wodę wymaga nie tylko rozbudowy infrastruktury, lecz także efektywniejszego wykorzystania już dostępnych zasobów — informuje Dawn.

Ograniczenie strat w kanałach

Podczas narady w rezydencji głównego ministra omówiono działania mające ograniczyć straty wody w systemie kanałów, zwiększyć efektywność jej transportu oraz zorganizować dostawy w ramach projektu K-IV. Shah oświadczył, że zapotrzebowanie Karaczi na wodę rośnie, a oszczędzanie zasobów dzięki lepszemu zarządzaniu kanałami i ich wykładaniu jest nie mniej ważne niż budowa nowych obiektów.

Osobno urzędnicy omówili prace związane z wykładaniem kanału Kalri-Baghar, czyli KB Feeder, który jest głównym kanałem dostarczającym wodę do Karaczi. Według Shaha prace te mają zmniejszyć straty wody i zwiększyć jej ilość dostępną dla miasta. Minister planowania, rozwoju i irygacji Jam Khan Shoro oraz sekretarz resortu irygacji poinformowali o postępie prac, oczekiwanych oszczędnościach wody i sytuacji z rezerwami w jeziorze Keenjhar.

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Koordynacja dla dwóch miast

Shah polecił departamentowi irygacji oraz Korporacji Wodociągów i Kanalizacji Karaczi (KWSC) stale koordynować działania i planować dostawy w oparciu o aktualną ocenę dostępnych zasobów wodnych. Instytucje mają także wspólnie ocenić potrzeby Karaczi i Hajdarabadu, z wyprzedzeniem przygotować niezbędne działania oraz zapewnić terminową wymianę informacji, aby uniknąć przerw.

Podczas narady rozpatrzono również raport dotyczący wykonalności tamy Kotri. Główny minister oświadczył, że decyzje dotyczące dużych obiektów gospodarki wodnej muszą opierać się na ocenach technicznych, długoterminowej zrównoważoności i potrzebach prowincji w zakresie wody. Polecił także monitorować postęp prac przy KB Feeder i uwzględniać oczekiwane oszczędności wody w dalszym planowaniu dostaw dla Karaczi.

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