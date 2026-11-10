Шах поручил обеспечить водоснабжение Карачи и Хайдарабада — Dawn

Главный министр пакистанской провинции Синд Сеид Мурад Али Шах поручил профильным ведомствам обеспечить бесперебойное водоснабжение Карачи и Хайдарабада во время запланированного закрытия каналов и плотины. Он подчеркнул, что для улучшения водоснабжения Карачи необходимо не только расширять инфраструктуру, но и эффективнее использовать уже доступные ресурсы, сообщает Dawn.

Сокращение потерь в каналах

Во время совещания в резиденции главного министра обсудили меры по сокращению потерь воды в канальной системе, повышению эффективности ее транспортировки и организации поставок в рамках проекта K-IV. Шах заявил, что потребности Карачи в воде растут, а сохранение ресурса благодаря лучшему управлению каналами и их облицовке не менее важно, чем строительство новых объектов.

Отдельно чиновники рассмотрели работы по облицовке канала Калри-Багар, или KB Feeder, который является главным каналом подачи воды в Карачи. По словам Шаха, эти работы должны сократить потери воды и увеличить ее объем, доступный городу. Министр планирования, развития и ирригации Джам Хан Шоро и секретарь ирригационного ведомства проинформировали о ходе работ, ожидаемой экономии воды и ситуации с запасами в озере Кинджхар.

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Координация для двух городов

Шах поручил департаменту ирригации и Корпорации водоснабжения и канализации Карачи (KWSC) постоянно координировать действия и планировать поставки, основываясь на актуальной оценке имеющихся водных ресурсов. Ведомства также должны совместно оценить потребности Карачи и Хайдарабада, заблаговременно подготовить необходимые меры и наладить своевременный обмен информацией, чтобы избежать перебоев.

На совещании также рассмотрели отчет о технико-экономической целесообразности плотины Котри. Главный министр заявил, что решения по крупным объектам водного хозяйства должны основываться на технических оценках, долгосрочной устойчивости и потребностях провинции в воде. Он также поручил следить за ходом работ на KB Feeder и учитывать ожидаемую экономию воды в дальнейшем планировании поставок для Карачи.

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