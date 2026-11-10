沙阿要求保障卡拉奇和海得拉巴供水——《黎明报》

巴基斯坦信德省首席部长赛义德·穆拉德·阿里·沙阿已责成有关部门，在计划关闭运河和水坝期间确保卡拉奇和海得拉巴不间断供水。他强调，要改善卡拉奇的供水，不仅需要扩建基础设施，还需要更有效地利用现有资源，据《黎明报》报道。

减少运河损失

在首席部长官邸举行的会议上，与会者讨论了减少运河系统水资源损失、提高输水效率以及在K-IV项目框架内组织供水的措施。沙阿表示，卡拉奇的用水需求正在增长，通过更好地管理运河和对其进行衬砌来节约水资源，与建设新设施同样重要。

官员们还专门审议了卡尔里-巴格尔运河，即KB Feeder的衬砌工程，该运河是向卡拉奇供水的主要渠道。沙阿表示，这些工程将减少水资源损失，并增加该市可获得的水量。规划、发展和灌溉部长贾姆·汗·绍罗以及灌溉部门秘书通报了工程进展、预期节水量以及金贾尔湖蓄水情况。

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两座城市的协调

沙阿责成灌溉部门和卡拉奇供水与污水处理公司（KWSC）持续协调行动，并根据对现有水资源的最新评估规划供水。相关机构还必须共同评估卡拉奇和海得拉巴的需求，提前准备必要措施，并建立及时的信息交换机制，以避免供应中断。

会议还审议了科特里水坝的可行性报告。首席部长表示，有关大型水利设施的决定必须以技术评估、长期可持续性以及该省的用水需求为依据。他还责成有关方面跟进KB Feeder工程进展，并在后续为卡拉奇规划供水时考虑预期节水量。

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