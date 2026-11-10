System robotyczny ASTRA, opracowany w Stanach Zjednoczonych przez badaczy z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, autonomicznie zmontował początkową część konstrukcji na niskiej orbicie okołoziemskiej bez udziału astronautów. To pierwszy przypadek autonomicznego wzniesienia konstrukcji w kosmosie, informuje ScienceDaily.

Prace sfinansowała amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA w ramach programu NOM4D. Jego celem jest przetestowanie technologii, które w przyszłości mogą umożliwić wytwarzanie i montaż dużych konstrukcji bezpośrednio w kosmosie.

Jak działa system ASTRA

Ramię robotyczne pobiera z dozowników kompozytowe rurki i aluminiowe łączniki, a następnie tworzy powtarzalne sekcje kratownicy. Podczas eksperymentu system wysunął dwie wcześniej zmontowane sekcje i samodzielnie stworzył trzecią. Konstrukcja jest przeznaczona dla reflektorowej anteny o średnicy 1,4 metra.

Pełny projekt przewiduje 11 połączonych sekcji z lekką powierzchnią odblaskową z polimerowej folii Kapton. Zespołowi nie udało się ukończyć montażu całej anteny z powodu trudności technicznych i ograniczeń harmonogramu, jednak pierwsza zmontowana sekcja potwierdziła skuteczność tego podejścia w warunkach orbitalnych.

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Sterowanie z Ziemi

ASTRA została dostarczona na orbitę 30 marca 2026 roku podczas misji SpaceX Transporter-16. System znajdował się na pojeździe orbitalnym Vigoride 7 firmy Momentus Inc. i zajmował około jednego metra sześciennego. Inżynierowie wysyłali polecenia przez komputer pokładowy pojazdu i śledzili proces na podstawie zdjęć przesyłanych z orbity.

Do wyszukiwania usterek zespół wykorzystywał zapasowy egzemplarz ASTRY w laboratorium Caltechu. Łączność z systemem była dostępna około siedem–osiem razy dziennie, a każde okno trwało około 15 minut.

W DARPA uważają, że takie technologie mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie przy budowie dużych teleskopów kosmicznych, anten radiowych i paneli słonecznych. Program NOM4D koncentruje się na konstrukcjach o długości od setek metrów do kilometrów.

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