由美国加州理工学院研究人员开发的 ASTRA 机器人系统，在近地轨道上无需宇航员参与，便自主组装了结构的初始部分。这是首次在太空中自主建造结构，ScienceDaily 报道。

该项目由美国国防部高级研究计划局 DARPA 在 NOM4D 项目框架内资助。其目标是测试未来可能使直接在太空中制造和组装大型结构成为可能的技术。

ASTRA 系统如何工作

机械臂从供料器中取出复合材料管和铝制连接件，随后形成重复的桁架段。在实验期间，该系统展开了两个预先组装好的部分，并自主创建了第三个部分。该结构用于直径为 1.4 米的反射天线。

完整项目计划由 11 个连接部分组成，并配备由 Kapton 聚合物薄膜制成的轻型反射表面。由于技术困难和时间表限制，团队未能完成整副天线的组装，但第一个已组装部分证实了该方法在轨道环境中的可行性。

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从地球控制

ASTRA 于 2026 年 3 月 30 日通过 SpaceX Transporter-16 任务送入轨道。该系统位于 Momentus Inc. 公司的 Vigoride 7 轨道飞行器上，占用约一立方米空间。工程师通过飞行器的机载计算机发送指令，并根据从轨道传回的照片监控过程。

为排查故障，团队使用了加州理工学院实验室中的一套备用 ASTRA 系统。每天大约有七至八次可与该系统通信，每个通信窗口持续约 15 分钟。

DARPA 认为，此类技术未来可用于建造大型空间望远镜、无线电天线和太阳能阵列。NOM4D 项目面向长度从数百米到数公里的结构。

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