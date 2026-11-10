Роботизированная система ASTRA, разработанная в США исследователями Калифорнийского технологического института, автономно собрала начальную часть конструкции на низкой околоземной орбите без участия астронавтов. Это первый случай автономного возведения конструкции в космосе, сообщает ScienceDaily.

Разработку финансировало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA в рамках программы NOM4D. Ее цель — проверить технологии, которые в дальнейшем могут позволить изготавливать и собирать крупные конструкции непосредственно в космосе.

Как работает система ASTRA

Роботизированная рука извлекает композитные трубки и алюминиевые соединители из дозаторов, после чего формирует повторяющиеся секции фермы. Во время эксперимента система выдвинула две заранее собранные секции и самостоятельно создала третью. Конструкция предназначена для рефлекторной антенны диаметром 1,4 метра.

Полный проект предусматривает 11 соединенных секций с легкой отражающей поверхностью из полимерной пленки Kapton. Команде не удалось завершить сборку всей антенны из-за технических трудностей и ограничений графика, однако первая собранная секция подтвердила работоспособность подхода в орбитальных условиях.

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Управление с Земли

ASTRA доставили на орбиту 30 марта 2026 года миссией SpaceX Transporter-16. Система находилась на орбитальном аппарате Vigoride 7 компании Momentus Inc. и занимала около одного кубического метра. Инженеры отправляли команды через бортовой компьютер аппарата и следили за процессом по фотографиям, переданным с орбиты.

Для поиска неисправностей команда использовала резервный экземпляр ASTRA в лаборатории Caltech. Связь с системой была доступна примерно семь-восемь раз в сутки, а каждое окно длилось около 15 минут.

В DARPA считают, что такие технологии в будущем могут применяться для сооружения крупных космических телескопов, радиоантенн и солнечных массивов. Программа NOM4D ориентирована на конструкции длиной от сотен метров до километров.

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