Google планирует представить две конфигурации TPU — Channel NewsAsia

Channel NewsAsia опубликовало материал Reuters со ссылкой на Bloomberg News о том, что Google планирует представить две новые конфигурации собственных тензорных процессоров: TPU 8tx и 8i Max. Alphabet не предоставила Reuters оперативного комментария, а агентство не смогло независимо проверить это сообщение.

Конфигурации для отдельных задач

Главный технолог Google по инфраструктуре искусственного интеллекта Амин Вахдат сообщил Bloomberg News, что это не новые чипы, а переконфигурированные версии, разработанные для рабочих нагрузок, которые нужны клиентам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным Bloomberg News, TPU 8tx предназначен для защищенных и конфиденциальных рабочих нагрузок, в том числе для государственных учреждений и компаний в регулируемых отраслях. TPU 8i Max рассчитан на ИИ-приложения, которым необходимы длинные контекстные окна.

Конкуренция на рынке ИИ

Собственные процессоры Google, ранее использовавшиеся только внутри компании, стали конкурентами дорогостоящих графических процессоров Nvidia, доминирующих в нагрузках, связанных с искусственным интеллектом. В ходе предпродажных торгов акции Alphabet выросли более чем на 2%, однако по состоянию на последнее закрытие их стоимость с начала года снизилась на 9%.

Читай нас в