Google planuje zaprezentować dwie konfiguracje TPU — Channel NewsAsia

Channel NewsAsia opublikowało materiał Reutersa, powołujący się na Bloomberg News, według którego Google planuje zaprezentować dwie nowe konfiguracje własnych procesorów tensorowych: TPU 8tx i 8i Max. Alphabet nie przekazał Reutersowi natychmiastowego komentarza, a agencja nie mogła niezależnie zweryfikować tej informacji.

Konfiguracje do określonych zadań

Główny technolog Google ds. infrastruktury sztucznej inteligencji Amin Vahdat powiedział Bloomberg News, że nie są to nowe chipy, lecz przekonfigurowane wersje opracowane z myślą o obciążeniach, których potrzebują klienci.

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Według Bloomberg News TPU 8tx jest przeznaczony do bezpiecznych i poufnych obciążeń, w tym dla instytucji rządowych i firm działających w regulowanych branżach. TPU 8i Max jest przeznaczony dla zastosowań AI wymagających długich okien kontekstowych.

Konkurencja na rynku AI

Własne procesory Google, wcześniej używane wyłącznie wewnątrz firmy, stały się konkurencją dla drogich procesorów graficznych Nvidia, które dominują w obciążeniach związanych ze sztuczną inteligencją. W handlu przed otwarciem rynku akcje Alphabet wzrosły o ponad 2%, jednak według ostatniego zamknięcia ich wartość spadła o 9% od początku roku.

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