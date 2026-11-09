Japońska firma Honda Motor planuje zbudować w centralnej części amerykańskiego stanu Ohio nową fabrykę samochodów o wartości 3 mld dolarów. Zakład będzie produkował samochody hybrydowe i ma stworzyć 2 tys. miejsc pracy.

Moce produkcyjne i termin uruchomienia

Jak podaje Channel NewsAsia, fabryka będzie mogła produkować do 240 tys. samochodów rocznie. Honda planuje rozpocząć produkcję w nowym zakładzie w 2029 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Firma poinformowała, że nowa fabryka w centralnym Ohio będzie przeznaczona do produkcji samochodów hybrydowych. Wartość projektu wyniesie 3 mld dolarów.

Inne plany inwestycyjne

Honda zapowiedziała również zamiar dokonania nowych inwestycji w Kanadzie, a także w amerykańskich stanach Ohio, Georgia i Alabama. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących wartości tych inwestycji ani konkretnych projektów.

Czytaj nas na